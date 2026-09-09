(Cittadino e Provincia) Perugia 9 Settembre ‘26 - È stata presentata l’edizione autunnale di Perugia Flower Show, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa del Colle del Cardinale, alle porte di Perugia. La trentatreesima edizione della mostra mercato, considerando gli appuntamenti primaverili e autunnali, riunirà oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia: vivaisti, produttori e collezionisti di piante rare e inconsuete, insieme a una selezione di artigiani green.



«Perugia Flower Show rappresenta da sempre un’occasione per avvicinare il pubblico alla cultura del verde e alla biodiversità” – ha spiegato Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Flower Show. “Siamo felici di tornare nella splendida cornice della Villa del Colle del Cardinale con una nuova edizione ricca di eccellenze florovivaistiche, curiosità botaniche e attività aperte a tutti.»

La Provincia di Perugia ogni anno dà il patrocinio a questa manifestazione, che ormai ha una sua chiara identità di successo – ha dichiarato Riccardo Vescovi, Vice Presidente della Provincia di Perugia . “Questo evento, nato come nella “piccola Umbria", è stato e sarà replicato con lo stesso format in altre città importanti del nord Italia, come per esempio Bologna, nella villa che ospita l'istituto erboristico L'Angelica.”

La manifestazione sarà aperta dalle 9.00 alle 19.30 e accompagnerà il pubblico alla scoperta delle varietà più adatte ai mesi meno caldi dell’anno. Accanto alla mostra mercato sono previsti corsi di giardinaggio, workshop, laboratori creativi e attività per bambini, tutti gratuiti previa iscrizione online. Il Gruppo Hera, partner dell’evento, proporrà inoltre ingressi e compost in omaggio su prenotazione. Il giardino della dimora cinquecentesca ospiterà le collezioni florovivaistiche, mentre la limonaia storica accoglierà gli espositori della Limonaia della Creatività. La Villa, sede ormai stabile dell’appuntamento perugino, conserva un patrimonio botanico di particolare interesse per varietà e ricchezza delle specie presenti. Il complesso è oggetto di analisi e studio anche da parte della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia.



“Siamo lieti di ospitare nuovamente il Perugia Flower Show – ha affermato la Direttrice della Villa, Ilaria Batassa - soprattutto dopo l’importante intervento di riqualificazione che ha interessato il giardino della Villa. Questa manifestazione rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare ulteriormente il complesso monumentale e avvicinare un pubblico sempre più ampio al suo patrimonio storico e naturalistico. Siamo particolarmente felici di poter coniugare le attività di ricerca e divulgazione scientifica portate avanti dalla Villa con un evento di grande richiamo, interamente dedicato alla natura, alla biodiversità e alla cultura del verde.”





Il percorso espositivo comprenderà agrumi rari, arbusti ornamentali, rose e iris, alberi da frutto, graminacee, bulbi, piante perenni e sempreverdi, aromatiche, peperoncini, salvie ornamentali, bonsai, piante carnivore, cactacee e tillandsie. Nell’orangerie il pubblico troverà produzioni artigianali legate al verde. Sono previste anche degustazioni guidate, un punto green food, musica e brindisi floreali.





Le collezioni e le rarità botaniche



Tra le novità botaniche, Frutta dal Mondo presenterà specie tropicali e subtropicali, tra cui il Paw Paw, noto come “banano di montagna”, e la pianta del cacao. Occhi di Rosa porterà rose e iris come Ferragosto, I’m Back e Solar Fire, mentre il Vivaio Campinoti proporrà tillandsie ricercate, tra cui Novakii, Schatzlii, Ty e Araujei. Esotik Garden sarà presente con le piante carnivore Dionaea muscipula “EG Dragon Cub” ed “EG Pimpa” e Sarracenia x “EG Magenta”.

Pacelli Piante e Vivaio Piante Nardi Marco esporranno arbusti ornamentali, graminacee e alberi; Nardi presenterà anche agrumi e aceri. Yeto Vivai porterà Hibiscus ad alberello provenienti da selezioni danesi, mentre Agriflor proporrà 70 varietà di peperoncino, tra cui Dente di Coyote, Fruity Vulcano, Haitian Purple, Winga, Fujii e Hot Fajta. Completeranno l’offerta le salvie di Cipriani Piante, le cactacee di Eden Plantae, i bonsai di Pepeleu Bonsai e i bulbi autunnali di Bulbettando.





Corsi workshop e attività gratuite



Il programma didattico gratuito permetterà ai visitatori di confrontarsi direttamente con espositori e professionisti. I corsi di giardinaggio, le dimostrazioni e i workshop affronteranno la cura e la manutenzione delle piante, le tecniche di coltivazione, le composizioni floreali e le attività legate alla stagione autunnale. Il calendario comprenderà inoltre seminari con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia come “SOS PIANTE” che permetterà di capire, attraverso la foglia malata, come curare la propria pianta. Si affiancheranno laboratori di creatività e arte floreale, pensati per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo delle piante e per chi desidera approfondire conoscenze già acquisite. Tutte le attività collaterali sono gratuite previa iscrizione online.

Una parte del programma sarà dedicata ai bambini, con laboratori ed esperienze a contatto con gli animali: dagli alpaca ai rapaci, fino alla possibilità di fare un giro con i pony. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla natura attraverso il gioco e l’esperienza diretta. Spazio anche al rapporto tra verde, territorio e gastronomia, con proposte dedicate a orto, frutta, erbe aromatiche, spezie, fiori edibili e prodotti umbri.

La partnership con Hera Comm

Dopo l’edizione primaverile, il Gruppo Hera rinnova il sostegno a Perugia Flower Show anche per l’appuntamento autunnale. Allo spazio Hera i visitatori che avranno effettuato la prenotazione potranno ricevere, fino a esaurimento delle scorte, una confezione speciale di compost prodotto negli impianti delle aziende del Gruppo che si occupano di servizi ambientali. Nella sezione Eventi del sito Hera Comm sarà possibile prenotare la card che dà diritto agli omaggi e a un ingresso gratuito in entrambe le giornate oppure a due ingressi gratuiti in una sola giornata.

«Sostenere Flower Show Perugia è un modo concreto per confermare la nostra vicinanza ai territori in cui siamo presenti e alle comunità che li abitano. La manifestazione ci offre anche l’opportunità di raccontare al pubblico il nostro impegno a fianco di famiglie e imprese per la decarbonizzazione e la transizione energetica», sottolinea Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm.



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