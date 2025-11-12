A margine dell’iniziativa, il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha voluto condividere un ricordo personale e toccante della vigilia dell’evento. “Ieri sono andato a trovarla a casa — ha raccontato — e mi ha fatto molto piacere essere suo ospite e poter trascorrere con lei più di un’ora di chiacchierata intensa, ricca di ricordi”. Un incontro piacevole e denso di emozione, durante il quale Mirella Alloisio ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua lunga vita pubblica, ricordando anche gli anni in cui, nel 1956, fu eletta alle elezioni amministrative della Provincia di Perugia e le venne affidato l’assessorato alla Pubblica Istruzione.

Nel corso della conversazione non è mancato un riferimento affettuoso a Gualdo Tadino: Alloisio ha ricordato che il primo presidente della Provincia di Perugia era proprio un gualdese, Gino Scaramucci, una coincidenza che ha fatto sorridere Presciutti, oggi anche sindaco di Gualdo Tadino. “Mentre la ascoltavo — ha aggiunto Presciutti — ho ritrovato la forza e la passione di una combattente per la libertà, per i diritti e per la dignità delle donne. Mirella è la testimonianza vivente di un impegno che attraversa le generazioni e continua a ispirare le nostre istituzioni”.