(Cittadino e Provincia) Perugia 22 Maggio ‘26 - La Provincia di Perugia compie un passo decisivo verso un futuro più "green" e inclusivo. In questi giorni l'ente guidato dal Presidente Massimiliano Presciutti ha ufficializzato l’adesione all’Associazione "Rete dei Comuni Sostenibili".

Le finalità dell'Associazione coincidono perfettamente con i traguardi fissati dall’amministrazione provinciale in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Far parte di questa rete permette di unire le forze con altre realtà locali impegnate sulle stesse sfide.

Fin da subito è orientare le scelte politiche locali alla sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, stimolare l'economia locale e creare lavoro di qualità per i giovani. L'adesione alla Rete dei comuni sostenibili, offre gli strumenti per declinare sul territorio i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (SDGs) e le dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile (BES) promosse in Italia da CNEL e ISTAT.

La Rete è uno strumento per migliorarsi. È l’associazione nazionale più grande in Europa di comuni, province, città metropolitane e regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile e alla territorializzazione degli obiettivi di Agenda 2030 attraverso la misurazione delle politiche con indicatori locali. L’orizzonte è rivolto anche agli obiettivi 2050 della Commissione Europea di neutralità climatica. Con l’adesione, l’ente si impegna alla realizzazione del Rapporto di sostenibilità e dell’Agenda Locale 2030, in collaborazione con l’associazione, attraverso la partecipazione al monitoraggio volontario sugli indicatori, la pianificazione strategica, la definizione di obiettivi di miglioramento, progetti e azioni concrete, il coinvolgimento delle comunità locali. Inoltre, la Provincia di Perugia farà parte di una comunità che sempre più condivisa.