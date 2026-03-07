Il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, con un particolare riconoscimento al personale dell’ente che ha seguito la progettazione e la realizzazione dei lavori. “Negli ultimi tre anni il Centro Congressi ‘Aldo Capitini’, di proprietà della Provincia di Perugia, è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione – ha detto Presciutti – per un investimento complessivo di circa 1 milione e 100 mila euro. Tutti i lavori sono stati finanziati con risorse proprie dell’ente e, per la quasi totalità, progettati e diretti dal personale tecnico della Provincia, che ringrazio per la professionalità e l’impegno dimostrati. Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità: molti arredi e materiali sono stati recuperati e riutilizzati, mentre altri sono stati destinati ad associazioni del territorio. Mi auguro che questo spazio possa essere vissuto ogni giorno come un luogo di incontro, in cui le differenze tornino a essere un valore e dove si rafforzi quel senso di comunità di cui abbiamo profondamente bisogno. Questo Centro congressi nasce per essere di tutti e per tutti, realizzato grazie al contributo di molti, perché le cose importanti si realizzano solo insieme”.

Nel suo saluto la sindaca Vittoria Ferdinandi ha ricordato che il Centro congressi è stato il luogo che ha scelto per lanciare la sua campagna elettorale: “Da questo palco è partita una sfida diventata poi un’esperienza straordinaria. Tornare qui oggi è per me un’emozione enorme”. Rivolgendosi alle ragazze e ai ragazzi delle scuole ha aggiunto: “La voce di Capitini è oggi più attuale che mai. In un tempo in cui sembra tornare la logica della violenza e della sopraffazione, il suo messaggio resta attualissimo: ‘Se vuoi la pace costruisci la pace’. Come comunità dobbiamo tornare a credere nei valori della pace e del dialogo”.

“E’ significativo inaugurare un luogo come questo portandoci subito la cultura, perché il ‘Capitini’ è uno spazio di crescita e di formazione per le nuove generazioni”, ha affermato il vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Tommaso Bori.

Bori ha poi ricordato che l’Umbria sarà la prima regione a dotarsi di una legge dedicata alla cultura e all’impresa creativa, che riconoscerà questo ambito non solo come spazio di crescita personale, collettiva e sociale, ma anche come opportunità di sviluppo professionale ed economico. “Sarà una vera rivoluzione: mentre nel mondo si taglia la cultura per investire nelle armi, noi faremo una grande chiamata alle arti e chiederemo a tutta la comunità di partecipare e rispondere”.