Grande partecipazione per il progetto Colacem che mette in dialogo scuola, impresa e territorio
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 29 maggio ’26 – Ha preso ufficialmente il via questa mattina, nella Sala del Consiglio Provinciale di Perugia, la seconda edizione di Materiale & Immaginario, il progetto educativo e culturale promosso da Colacem che coinvolge i licei artistici della provincia di Perugia.
L’edizione 2025–2026, dedicata al tema “Simbiosi – forme di un equilibrio naturale”, ha confermato la capacità dell’iniziativa di aprire uno spazio di confronto tra industria, scuola e territorio, ponendo al centro il rapporto tra materia, ambiente e nuove generazioni.
L’incontro inaugurale ha registrato una partecipazione ampia e attenta di pubblico, con gli interventi del direttore generale Colacem, Fabrizio Pedetta, del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, e della presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, insieme ai dirigenti scolastici dei licei artistici di Deruta, Foligno, Gubbio, Perugia e Spoleto.
Cuore dell’evento sono stati i contributi degli studenti e dei docenti, protagonisti del progetto, che hanno raccontato il percorso svolto nel corso dell’anno: un’esperienza che li ha portati a confrontarsi direttamente con il materiale cemento-calcestruzzo, esplorandone le caratteristiche e le potenzialità espressive attraverso attività didattiche, visite in stabilimento e momenti di sperimentazione progettuale.
Attraverso il tema della simbiosi, gli studenti hanno interpretato il cemento non come elemento in opposizione alla natura, ma come possibile punto di connessione tra spazio costruito e sistemi naturali, lavorando su concetti come equilibrio, interdipendenza e relazione tra uomo e ambiente.
“Materiale & Immaginario” si conferma così un progetto che supera la dimensione strettamente tecnica del materiale per restituirne una lettura culturale e contemporanea, in cui il cemento diventa linguaggio e strumento di riflessione, capace di mettere in dialogo conoscenze scientifiche e sensibilità artistiche.
La mostra delle opere realizzate dagli studenti è visitabile dal 29 maggio al 7 giugno presso lo Spazio CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina di Perugia, come esito di un percorso condiviso che mette al centro il processo educativo, il lavoro collettivo e la capacità delle nuove generazioni di immaginare nuovi significati per un materiale simbolo delle città contemporanee.
Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha evidenziato il valore del progetto come esempio concreto di integrazione tra impresa, istituzioni, cultura e formazione. “Siamo molto contenti che i nostri spazi siano utilizzati per dare un messaggio importante: un'impresa, se fatta bene e gestita in maniera lungimirante, può essere non solo un fattore economico, ma anche uno strumento di sviluppo culturale e di crescita per le nuove generazioni. Progetti come questo aiutano a creare opportunità per i giovani e a rafforzare il legame con il territorio. Noi crediamo molto nel fatto che l'integrazione tra istituzioni, mondo dell'economia, della cultura e del sapere sia fondamentale per far crescere le comunità e i territori. Più riusciamo a realizzare cose belle, più stiamo bene tutti”. Rivolgendosi agli studenti, Presciutti ha poi espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Per me è straordinario vedere come siate riusciti a trasformare un materiale che tutti associano alle strade, alle case e alle infrastrutture in qualcosa di completamente diverso, capace di esprimere creatività, sensibilità e bellezza. La cosa più bella di questa giornata è che i protagonisti siete stati voi. Lo avete fatto in libertà, accompagnati dai vostri docenti e da chi vi ha offerto strumenti e spunti di riflessione, ma il risultato finale nasce dalle vostre idee e dalla vostra capacità di immaginare nuovi significati. Ed è proprio questo il valore più grande del progetto”.
La presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, nel portare i saluti dell’Amministrazione ha ringraziato Colacem, i dirigenti dei Licei artistici coinvolti, i docenti e studenti e studentesse. “La Simbiosi, il vivere insieme, come tema acquista un significato fondamentale in questo momento. Impresa, scuola, arte e cultura rappresentano un connubio fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. È significativo che un’impresa prestigiosa come Colacem metta a disposizione delle giovani generazioni il proprio knowhow, le proprie idee attraverso questi progetti, ed è ancora più straordinario vedere la risposta entusiasta dei ragazzi. Questo impegno condiviso da impresa e istituzioni vuole concorrere a rendere questa nostra Umbria, terra di grandi opportunità per questi giovani che con la loro creatività e il loro impegno rappresentano il nostro presente e sono costruttori del loro e del nostro futuro”.
Il Direttore Generale di Colacem, Fabrizio Pedetta, ha sottolineato la continuità e il valore territoriale dell’iniziativa: “Materiale & Immaginario è nato da un’idea che è stata accolta molto bene dalle scuole e dai ragazzi. Lo scorso anno ha prodotto risultati che ci hanno sorpreso positivamente e ci è sembrato naturale proseguire su questa strada. Questo progetto fa parte di una serie di iniziative attraverso le quali cerchiamo di fare squadra con chi condivide con noi il territorio, dalle istituzioni alle scuole, fino ai cittadini. L’obiettivo è costruire insieme progetti capaci di dare al territorio qualcosa in più, un valore che probabilmente i singoli, da soli, non riuscirebbero a raggiungere, ma che diventa possibile quando si lavora insieme”.
CS26014.IC
(Cittadino e Provincia) – Perugia, 29 maggio ’26 – Ha preso ufficialmente il via questa mattina, nella Sala del Consiglio Provinciale di Perugia, la seconda edizione di Materiale & Immaginario, il progetto educativo e culturale promosso da Colacem che coinvolge i licei artistici della provincia di Perugia.
L’edizione 2025–2026, dedicata al tema “Simbiosi – forme di un equilibrio naturale”, ha confermato la capacità dell’iniziativa di aprire uno spazio di confronto tra industria, scuola e territorio, ponendo al centro il rapporto tra materia, ambiente e nuove generazioni.
L’incontro inaugurale ha registrato una partecipazione ampia e attenta di pubblico, con gli interventi del direttore generale Colacem, Fabrizio Pedetta, del presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, e della presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, insieme ai dirigenti scolastici dei licei artistici di Deruta, Foligno, Gubbio, Perugia e Spoleto.
Cuore dell’evento sono stati i contributi degli studenti e dei docenti, protagonisti del progetto, che hanno raccontato il percorso svolto nel corso dell’anno: un’esperienza che li ha portati a confrontarsi direttamente con il materiale cemento-calcestruzzo, esplorandone le caratteristiche e le potenzialità espressive attraverso attività didattiche, visite in stabilimento e momenti di sperimentazione progettuale.
Attraverso il tema della simbiosi, gli studenti hanno interpretato il cemento non come elemento in opposizione alla natura, ma come possibile punto di connessione tra spazio costruito e sistemi naturali, lavorando su concetti come equilibrio, interdipendenza e relazione tra uomo e ambiente.
“Materiale & Immaginario” si conferma così un progetto che supera la dimensione strettamente tecnica del materiale per restituirne una lettura culturale e contemporanea, in cui il cemento diventa linguaggio e strumento di riflessione, capace di mettere in dialogo conoscenze scientifiche e sensibilità artistiche.
La mostra delle opere realizzate dagli studenti è visitabile dal 29 maggio al 7 giugno presso lo Spazio CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina di Perugia, come esito di un percorso condiviso che mette al centro il processo educativo, il lavoro collettivo e la capacità delle nuove generazioni di immaginare nuovi significati per un materiale simbolo delle città contemporanee.
Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha evidenziato il valore del progetto come esempio concreto di integrazione tra impresa, istituzioni, cultura e formazione. “Siamo molto contenti che i nostri spazi siano utilizzati per dare un messaggio importante: un'impresa, se fatta bene e gestita in maniera lungimirante, può essere non solo un fattore economico, ma anche uno strumento di sviluppo culturale e di crescita per le nuove generazioni. Progetti come questo aiutano a creare opportunità per i giovani e a rafforzare il legame con il territorio. Noi crediamo molto nel fatto che l'integrazione tra istituzioni, mondo dell'economia, della cultura e del sapere sia fondamentale per far crescere le comunità e i territori. Più riusciamo a realizzare cose belle, più stiamo bene tutti”. Rivolgendosi agli studenti, Presciutti ha poi espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Per me è straordinario vedere come siate riusciti a trasformare un materiale che tutti associano alle strade, alle case e alle infrastrutture in qualcosa di completamente diverso, capace di esprimere creatività, sensibilità e bellezza. La cosa più bella di questa giornata è che i protagonisti siete stati voi. Lo avete fatto in libertà, accompagnati dai vostri docenti e da chi vi ha offerto strumenti e spunti di riflessione, ma il risultato finale nasce dalle vostre idee e dalla vostra capacità di immaginare nuovi significati. Ed è proprio questo il valore più grande del progetto”.
La presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, nel portare i saluti dell’Amministrazione ha ringraziato Colacem, i dirigenti dei Licei artistici coinvolti, i docenti e studenti e studentesse. “La Simbiosi, il vivere insieme, come tema acquista un significato fondamentale in questo momento. Impresa, scuola, arte e cultura rappresentano un connubio fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. È significativo che un’impresa prestigiosa come Colacem metta a disposizione delle giovani generazioni il proprio knowhow, le proprie idee attraverso questi progetti, ed è ancora più straordinario vedere la risposta entusiasta dei ragazzi. Questo impegno condiviso da impresa e istituzioni vuole concorrere a rendere questa nostra Umbria, terra di grandi opportunità per questi giovani che con la loro creatività e il loro impegno rappresentano il nostro presente e sono costruttori del loro e del nostro futuro”.
Il Direttore Generale di Colacem, Fabrizio Pedetta, ha sottolineato la continuità e il valore territoriale dell’iniziativa: “Materiale & Immaginario è nato da un’idea che è stata accolta molto bene dalle scuole e dai ragazzi. Lo scorso anno ha prodotto risultati che ci hanno sorpreso positivamente e ci è sembrato naturale proseguire su questa strada. Questo progetto fa parte di una serie di iniziative attraverso le quali cerchiamo di fare squadra con chi condivide con noi il territorio, dalle istituzioni alle scuole, fino ai cittadini. L’obiettivo è costruire insieme progetti capaci di dare al territorio qualcosa in più, un valore che probabilmente i singoli, da soli, non riuscirebbero a raggiungere, ma che diventa possibile quando si lavora insieme”.
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