Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha evidenziato il valore del progetto come esempio concreto di integrazione tra impresa, istituzioni, cultura e formazione. “Siamo molto contenti che i nostri spazi siano utilizzati per dare un messaggio importante: un'impresa, se fatta bene e gestita in maniera lungimirante, può essere non solo un fattore economico, ma anche uno strumento di sviluppo culturale e di crescita per le nuove generazioni. Progetti come questo aiutano a creare opportunità per i giovani e a rafforzare il legame con il territorio. Noi crediamo molto nel fatto che l'integrazione tra istituzioni, mondo dell'economia, della cultura e del sapere sia fondamentale per far crescere le comunità e i territori. Più riusciamo a realizzare cose belle, più stiamo bene tutti”. Rivolgendosi agli studenti, Presciutti ha poi espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Per me è straordinario vedere come siate riusciti a trasformare un materiale che tutti associano alle strade, alle case e alle infrastrutture in qualcosa di completamente diverso, capace di esprimere creatività, sensibilità e bellezza. La cosa più bella di questa giornata è che i protagonisti siete stati voi. Lo avete fatto in libertà, accompagnati dai vostri docenti e da chi vi ha offerto strumenti e spunti di riflessione, ma il risultato finale nasce dalle vostre idee e dalla vostra capacità di immaginare nuovi significati. Ed è proprio questo il valore più grande del progetto”.



La presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa, nel portare i saluti dell’Amministrazione ha ringraziato Colacem, i dirigenti dei Licei artistici coinvolti, i docenti e studenti e studentesse. “La Simbiosi, il vivere insieme, come tema acquista un significato fondamentale in questo momento. Impresa, scuola, arte e cultura rappresentano un connubio fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. È significativo che un’impresa prestigiosa come Colacem metta a disposizione delle giovani generazioni il proprio knowhow, le proprie idee attraverso questi progetti, ed è ancora più straordinario vedere la risposta entusiasta dei ragazzi. Questo impegno condiviso da impresa e istituzioni vuole concorrere a rendere questa nostra Umbria, terra di grandi opportunità per questi giovani che con la loro creatività e il loro impegno rappresentano il nostro presente e sono costruttori del loro e del nostro futuro”.



Il Direttore Generale di Colacem, Fabrizio Pedetta, ha sottolineato la continuità e il valore territoriale dell’iniziativa: “Materiale & Immaginario è nato da un’idea che è stata accolta molto bene dalle scuole e dai ragazzi. Lo scorso anno ha prodotto risultati che ci hanno sorpreso positivamente e ci è sembrato naturale proseguire su questa strada. Questo progetto fa parte di una serie di iniziative attraverso le quali cerchiamo di fare squadra con chi condivide con noi il territorio, dalle istituzioni alle scuole, fino ai cittadini. L’obiettivo è costruire insieme progetti capaci di dare al territorio qualcosa in più, un valore che probabilmente i singoli, da soli, non riuscirebbero a raggiungere, ma che diventa possibile quando si lavora insieme”.





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