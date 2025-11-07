“Tutto nasce nel 2006 - ha detto Carlo Corinaldesi -, quando sono andato in Argentina per girare un film sugli ospedali psichiatrici che lì esistono ancora. Nel 2007 scopro che a Perugia c'è stata questa storia di anticipazione della Legge 180, così mi informo e vado a fondo. Io sono umbro e mi ricordo di queste persone particolari che giravano per la città dopo gli anni ‘80, erano liberi e accolti dalla comunità. Oggi più che mai serve il concetto di accettazione del diverso, vista la globalizzazione e l’immigrazione crescente. Voglio ringraziare Giampiero Rasimelli e Gabriella Mecucci per aver organizzato questo evento”.

Carla Nocentini infine emozionata e con le parole di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza spiega: “I malati psichiatrici dovevano essere nascosti, ogni società ha un capo espiatorio: oggi ci sono gli immigrati, poi gli omosessuali in passato c’erano i matti”.

Nella parte pomeridiana del convegno sono intervenuti il Presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Entrambi hanno espresso soddisfazione sull’organizzazione di questi dibattiti pubblici che sono da stimolo per noi amministratori.

“Vogliamo aprire una discussione partecipata – ha detto Presciutti - sulla salute mentale, così che torni ad essere al centro delle nostre agende, come anni fa quando la Provincia di Perugia per prima riformò i manicomi. La salute mentale deve tornare ad essere il tema della della vita quotidiano costruendo proposte e strumenti che diano risposte ai nuovi bisogni emergenti. Dobbiamo incamminarci in questa strada, riaffermando che tutti hanno diritto da avere cure soprattutto se si trovano in condizione di difficoltà”.

“Abbiamo bisogno di pensieri lenti e lunghi – ha concluso Ferdinandi - per rispondere ai bisogni che stanno emergendo. Su certi argomenti serve pensare in maniera collettiva per trovare la risposta migliore. Quella della salute mentale è la grande emergenza dei prossimi 30 anni, viste le solitudini sempre più radicali con cui dobbiamo rapportarci”.







Oi25127.DB