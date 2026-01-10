(Cittadino e Provincia) – Assisi, 10 gennaio ‘26 – Con il solenne rito celebrato stamani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, in Porziuncola, si è ufficialmente aperto l'ottavo centenario del Transito di san Francesco, nel luogo che custodisce la Cappella del Transito, dove il Poverello di Assisi, nell'autunno del 1226, concluse il suo cammino terreno accogliendo Sorella Morte, come lui la chiamava, "nudo sulla nuda terra".

In occasione dell'anno centenario, la Penitenzieria apostolica ha concesso il dono dell'indulgenza plenaria, che può essere ottenuta nelle chiese francescane di tutto il mondo, come stabilito dal decreto promulgato stamani nel bollettino della Santa Sede.

L'avvio del centenario in questo luogo altamente simbolico segna l'inizio di un tempo di grazia – hanno spiegato i francescani - per la Chiesa e per il mondo, chiamato a tornare alle sorgenti della testimonianza francescana, là dove la vita di Francesco si è compiuta nella piena conformità a Cristo povero e crocifisso.

Il rito è stato presieduto da fra Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna.

Una giornata straordinaria che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e autorità civili. Tra queste Massimiliano Presciutti, in rappresentanza della Provincia di Perugia.

Sempre questa mattina, davanti alla Porziuncola, alle ore 12 il vescovo monsignor Domenico Sorrentino ha dato l’annuncio del suo successore, monsignor Felice Accrocca (finora arcivescovo metropolita di Benevento), alla guida in “persona episcopi” delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno.





OI26001.ET