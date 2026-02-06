(Cittadino e Provincia) Perugia 5 febbraio ‘26 - In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, la Provincia di Perugia, la Consigliera di Parità provinciale e il Centro della Scienza POST, promuovono, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, una mattinata di attività finalizzata a sviluppare curiosità e atteggiamenti positivi verso le STEM.







L’iniziativa si terrà mercoledì 11 febbraio a partire dalle ore 9.30 a Perugia, presso il POST, in via del Melo.

Il Centro della Scienza POST (Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia) opera come polo di divulgazione scientifica con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica e tecnologica attraverso attività educative, formative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche e al mondo accademico.