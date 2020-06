Anniversario - La bandiera dell'Onu sul Palazzo della Provincia di Perugia nel 75° della Carta delle Nazioni Unite

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 26 giugno ’20 – Una grande bandiera dell’Onu e una grande scritta “Forza Onu” campeggiano da questa mattina sul Palazzo della Provincia di Perugia.

“Oggi celebriamo il 75° anniversario dell’approvazione della Carta delle Nazioni Unite - ha dichiarato il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta -. Questa ricorrenza ci consente di riaprire il nostro sguardo sul mondo in un tempo in cui la chiusura imposta dal coronavirus ha stravolto le nostre vite. Come abbiamo visto, il coronavirus non conosce frontiere e noi vinceremo questa sfida solo con l’aiuto di tutto il mondo. Per questo abbiamo bisogno di tanta solidarietà e collaborazione internazionale. Dopo 70 milioni di morti e due guerre mondiali, l’Onu è stata creata proprio per accrescere la solidarietà e la cooperazione internazionale. Oggi più che mai abbiamo bisogno che l’Onu ci aiuti a vincere questa sfida superando ogni divisione. Ecco perché abbiamo scritto a grandi lettere sul Palazzo: Forza Onu”.

Con questo stesso obiettivo, il Consiglio provinciale discuterà, il prossimo 30 giugno, un apposito documento di sostegno all’Onu, presentato per conto della maggioranza dalla Consigliera Letizia Michelini, sindaco di Monte Santa Maria Tiberina.

Mentre, oggi pomeriggio, in contemporanea con le manifestazioni ufficiali di New York, a partire dalle 16.00, si svolgerà un significativo evento online di riflessione e sostegno all’Onu con lo slogan “Difendiamo i nostri valori più cari”.

La manifestazione, promossa dagli organizzatori della Marcia PerugiAssisi, vedrà la partecipazione della vice ministra degli Affari Esteri Marina Sereni, del vice presidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali, di Pietro Veronese, giornalista de La Repubblica, di Giovanna Botteri, corrispondente Rai, di Ugo Tramballi, giornalista de Il Sole 24 ore, di Jean Fabre, esperto Onu, di p. Antonello Fanelli, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e molti amministratori locali.

Il link per partecipare è il seguente:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlce2uqT0vH9eRLByanO11BMjSA2cXiWeJ.

