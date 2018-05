LINK Evento - Iniziative della Provincia per celebrare i 40 anni della legge Basaglia (Cittadino e Provincia) Perugia, 11 maggio ’18 - In occasione del quarantesimo anniversario della votazione della Legge 180, nota anche come “legge Basaglia”, avvenuta il 13 maggio del 1978, la Provincia di Perugia dà vita a una serie di iniziative riguardanti il nodo salute mentale-rapporti sociali, fondamento che dobbiamo oggi più che mai considerare alla base di qualunque riflessione critica sulla storia e sull’attualità della legge di riforma degli ospedali psichiatrici. La Provincia di Perugia ha avuto un ruolo di primo piano nel processo storico che ha portato all'approvazione della Legge 180 e la Regione Umbria ha recepito nella sua interezza quell’eredità culturale, fissando su di essa i cardini istituzionali che ancora oggi regolano la gestione della tutela sociale della malattia mentale. Il programma generale denominato “Iniziative in occasione dei quarant’anni della legge Basaglia” ha il suo avvio il prossimo giovedì 17 maggio, nella Sala del Consiglio provinciale di Perugia, alle ore 9.30, con una tavola rotonda dal titolo “Ci siamo messi in testa di curare i matti” - La 180 prima della 180 in Umbria: riflessioni e nuove strategie. Esperti nel campo professionale della salute mentale e della ricerca antropologica, operatori sanitari e amministratori locali si confrontano sul passato e sul presente dell’applicazione della Legge 180 muovendosi fra luci e ombre, aspetti virtuosi e criticità per dare avvio a un dibattito che proseguirà per tutto il 2018 e coinvolgerà direttamente gli studenti a partire dal prossimo anno scolastico. Il programma è a cura della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Fondazione Angelo Celli, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche e con altre Istituzioni amministrative e culturali. Fortezze vuote Regia di Gianni Serra – 1975 Prodotto dall’Unitelefilm con la collaborazione della Provincia di Perugia e della Regione Umbria, il lungometraggio è una testimonianza dei tumulti vissuti dalla Psichiatria umbra negli anni ’70. Era il 1975 quando l’uscita del film sui giornali risuonò come “una risposta politica alla follia”. https://www.youtube.com/watch?v=5ceZlU6dVPM Dentro le proprie mura Regia di Carlo Corinaldesi – 2009 Documento storico audiovisivo che ripercorre la storia del manicomio di Perugia, dalla nascita fino alla definitiva chiusura, narrando le vicende, gli aneddoti dei protagonisti e delle lotte anti-istituzionali. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=82BfGH5eupc CS18023.red